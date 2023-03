O príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para marcar presença na coroação do rei Carlos III, que acontecerá a 6 de maio. Os duques de Sussex ainda não deram uma resposta ao convite, pelo que continua tudo em aberto.

Segundo a imprensa internacional, Harry e Meghan ainda não tomaram uma decisão porque querem chegar a um compromisso com a família real britânica, tendo por isso colocado uma série de condições.

A primeira é que o aniversário do filho mais velho, Archie, seja devidamente reconhecido. "O aniversário do Archie calha a 6 de maio, no dia da coroação, e os Sussex querem que a família reconheça isso", disse uma fonte à revista OK!. "Os Sussex pediram algum tipo de celebração ou que se assinalasse a data de maneira a que o quarto aniversário do filho não se perca no dia tão monumental", completa.

Quanto à estadia, o palácio ofereceu um dos apartamentos do Palácio de Buckingham, contudo, Harry e Meghan pediram para ficar com a princesa Eugenie a sua família em Frogmore. "Eles querem que os filhos estejam com outros membros da família, especialmente o primo August, que tem mais ou menos a mesma idade que a Lilibet. Os casais dão-se muito bem e querem que os filhos sejam próximos", notou-se ainda.

Para além disso, Harry e Meghan Markle querem ser incluídos no momento em que a família real sobe à varanda do Palácio de Buckingham para cumprimentar os súbditos. Este será um ponto de difícil negociação, uma vez que o palácio já estabeleceu que apenas os membros do núcleo senior têm este direito. "O Harry e a Meghan desejam fazer parte deste momento especial em família", destacou a fonte.

Por último, o casal quer garantir a segurança dos filhos no Reino Unido e, por isso, pede que o palácio tome uma série de medidas a este respeito.

Leia Também: É oficial! Filhos de Harry e Meghan Markle já são oficialmente príncipes