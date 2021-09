A TVI esteve em festa este sábado, 25 de setembro, com os atores da novela 'Festa é Festa', dia em que foi transmitido o último episódio da primeira temporada deste projeto.

Um dia único que levou a TVI a conquistar uma vitória no que diz respeito às audiências, sucesso que foi destacado na página de Instagram de Cristina Ferreira.

"Não precisávamos das audiências para sabermos que tínhamos ganho. Há sentimentos que não precisam de números. Mas ontem a TVI liderou de forma destacada, o último episódio foi o programa mais visto do dia e a festa fez-se no coração dos portugueses", começou por escrever a diretora de entretenimento e ficção.

"Estiveram 200 pessoas a trabalhar mais de 12 horas seguidas. Em todos esteve o brilho no olhar, do princípio ao fim. Em nós vive a certeza que o melhor é o que se vive com amor. Muito obrigada aos milhares de portugueses que não nos largaram. E a tantas mensagens de carinho. E siga a festa", rematou.

Leia Também: Cristina Ferreira mostra vídeo dos bastidores e primeiras fotos da festa