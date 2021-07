Carolina Carvalho é oficialmente embaixadora do Grupo MCoutinho, como acaba de anunciar o comunicado enviado às redações.

No ar na novela 'A Serra', da SIC, onde dá vida a Mariana, nos cinemas com o filme 'Doce' e ainda a gravar a série 'Rainha e a Bastarda', da RTP1, a atriz acaba de realizar uma nova parceria.

“Não podia estar mais feliz, sendo a primeira vez que me torno embaixadora de um grupo automóvel", disse.

Carolina Carvalho destaca ainda que “estava ansiosa" por "colaborar" com a empresa. "Acredito ser uma mais-valia para o público com que tanto gosto de interagir", acrescentou.

"É um enorme prazer acolher um novo membro da família MCoutinho. O enorme talento da Carolina Carvalho e o seu sorriso contagiante inspiram a nossa Marca. Esta parceria com a Carolina Carvalho enquadra-se na estratégia de desenvolvimento da notoriedade da marca, contribuindo de uma forma humanizada e aspiracional para fortalecer o seu posicionamento no mercado automóvel em Portugal”, refere Francisco Cabral, diretor de marketing do grupo, destacando ainda que “não podíamos estar mais orgulhosos com a nova embaixadora".

Leia Também: Carolina Carvalho e David Carreira: Novas imagens da viagem a Paris