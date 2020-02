Este fim de semana um dos assuntos mais comentados esteve relacionado com Marega, jogador do Futebol Clube do Porto. O atleta foi alvo de insultos racistas por parte de adeptos do Guimarães, facto de gerou uma enorme polémica.

Uma das personalidades a comentar o caso foi Maria Rueff, através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Nunca é demais lembrar que o único atleta/jogador de futebol que teve honras de Panteão em Portugal, era africano. Não pode NUNCA haver racismo nem no futebol, nem em quadrante nenhum da sociedade portuguesa. É crime! #somostodosmarega", sublinhou.

Ora veja...

