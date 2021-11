Sandra Silva está prestes a ver nascer o primeiro filho e continua muito ativa no Instagram, onde partilha vários momentos desta nova fase.

Grávida pela primeira vez, a atriz esteve a responder a algumas curiosidades dos fãs, entre as quais uma pergunta sobre o seu peso.

"Quantos quilos aumentaste desde que estás grávida?", questionou um seguidor nas stories da sua página de Instagram. "Não percebo a obsessão com o peso na gravidez... porque é que isso importa tanto? Ok que há situações que não são saudáveis mas são casos isolados. Já devo ter engordado mais de dez, mas não sei porque não me peso há três semanas para aí. A saúde mental também importa. Sei que estou saudável e isso é o mais importante", respondeu Sandra Silva.

Entre as reações dos internautas, já foram várias as mensagens que recebeu numa tentativa de adivinharem o nome do bebé, como também partilhou com os seguidores.

Além disso, destacou ainda que "logo desde o início" que aceitou "coisas emprestadas de bebés amigos". "Não tenho superstição nenhuma e como contámos assim que soubemos, quando nos davam alguma coisa aceitávamos com carinho", acrescentou.

Numa outra publicação, a atriz deixou também uma mensagem a uma "mãe solteira que se sente incapaz e está completamente deprimida".

"Não imagino a dor. Um grande abraço de compaixão. Não és incapaz, és o melhor que consegues ser e isso é suficiente! Diz isto para ti todos os dias. Por favos, tenta pedir ajuda, por ti e pelo teu bebé. Ajuda psicológica pode realmente ajudar. Manda-me mensagem. Quero saber de ti".

Veja tudo nas imagens da galeria.

Leia Também: Sandra Silva teve Covid-19: "Estive no covidário, grávida. Foi terrível"