Foi através das stories da sua página de Instagram que Júlia Belard decidiu partilhar uma conversa que teve com uma amiga que vive na Suíça.

"De facto, as condições são muito melhores. As mulheres trabalham menos horas e dias (podem passar mais tempo em casa com os filhos) e as crianças têm aulas só de manhã, ou até cedo e não todos os dias da semana. O que me parece bastante mais produtivo e interessante", destacou, referindo ao país onde mora a amiga.

© Instagram

Palavras que chegam junto de um desabafo onde a atriz se mostra preocupada com a ida do filho para a escola primária. De recordar que o pequeno Matias completa cinco anos em junho.

"Isto porque tenho começado a pensar que daqui a um ano o Matias entra para o primeiro ano e juro que não o consigo imaginar dias inteiros sentado numa secretária - nem me parece saudável. Alguém conhece uma escola diferente das habituais?", escreveu numa outra publicação.

© Instagram

