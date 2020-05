Nesta fase de pandemia, muitos foram os artistas que aproveitaram para dar a conhecer os seus novos trabalhos, como forma também de entreter os milhões de pessoas que estavam - tal como os próprios - confinadas em casa. Diana Monteiro não aderiu a este grupo e decidiu esperar "o seu tempo" até que achasse a altura ideal para dar a conhecer a sua nova canção.

Terminada a produção da música, escrita na íntegra pela artista, resolveu abrir-se sobre a competição na indústria musical numa mensagem publicada na manhã deste sábado nas redes sociais.

"Uma coisa de que me orgulho bastante é de ser criativa, de escrever a minha própria música e fico tão feliz quando chego a estúdio para trabalhar com produtores e músicos e eles percebem que existe mais do que aquilo que os olhos vêm", começou por dizer.

"Terminamos mais um tema, letra totalmente minha e não, não lancei nada durante a pandemia, não me quis apressar só porque os outros estavam a lançar mil coisas... não compito com ninguém, faço o meu próprio caminho e no meu tempo! Espero muito que vocês gostem do que aí vem, porque é só o que importa", concluiu.

Leia Também: Diana Monteiro destaca curvas e afirma: "A idade não nos define"