Aos 36 anos, Diana Monteiro voltou a destacar-se pela boa forma física numa fotografia em que posou com um biquíni reduzido. Uma imagem que foi partilhada na sua página de Instagram e que serviu para deixar uma mensagem de coragem a todas as mulheres, falando sobretudo sobre a idade.

"Gostava de voltar a encontrar aquela pessoa que hà alguns anos me disse para eu aproveitar os meus 20, claramente essa pessoa não sabia a mulher que eu me ia tornar nos meus 30! A idade continua a ser algo que deixa as mulheres assustadas, não se assustem, a idade não vos vai vencer o que vos pode vencer é a vossa mente e a mente controla o corpo", começou por escrever, incentivando assim as mulheres a cuidarem do seu corpo e da mente.

"Cuidem de ambos, sem medos, sem se deixarem assustar, com garra, e garanto que chegam aos 30 ainda melhores do que eram aos 20! Se se esquecerem passem por aqui... eu vou fazer questão de vos relembrar, que a idade não vos define, o que vos define são vocês, e com o mindset certo não há limites, nem estigmas, nem nada que vos impeça de chegar onde vocês querem", rematou.

