A partida de Luís Aleluia deixou a comunidade artística de luto. No programa 'Praça da Alegria' desta segunda-feira, 26 de junho, vários amigos do ator fizeram questão de lhe prestar uma homenagem, entre eles, João Loy, com quem mantinha uma amizade de quase 40 anos.

Uma das coisas que destacou foi a última mensagem que recebeu de Luís.

"Está tudo bem, um grande abraço. Faz o favor de ser feliz. Um beijo. Sempre te tive como um irmão, não de sangue, mas que a vida me deu com todos os defeitos e virtudes, o que só o amor entende aceitar", lê-se.

Loy confessa que apesar de ter parecido uma "despedida", acabou por não responder logo, uma vez que esta possibilidade não "fazia sentido".

Posteriormente, e visivelmente revoltado, deixa o seguinte apelo: "Não inventem doenças ao Luís, não inventem falta de dinheiro porque não é nada disso, nada!".

