César Mourão foi um dos grandes vencedores da gala dos Globos de Ouro ao levar para casa a distinção de Personalidade do Ano na categoria de Entretenimento. Estivemos à conversa com o ator e comediante, que nos falou dos vários projetos que têm preenchido a sua agenda, sendo que 'Terra Nossa' tem sido, sem dúvida, um dos de maior sucesso.

"Dá-me muito essa proximidade com o público em termos de plateia e palco. Pôs-me mais próximo das pessoas e para mim é um privilégio. Costumo dizer que o programa é muito mais feito por essas pessoas do que por mim, basicamente estou só a reagir ao que me dizem", explica.

Para o comediante, as pessoas com quem convive são fonte de inspiração para as suas personagens. Um exemplo claro disto foi a série da OPTO 'Esperança'. "Passar anos e anos da minha vida a tomar chá ao lado de senhoras das Avenidas Novas também me deu ferramentas. 'Esperança' não teria sido feita se não tivesse tomado tantas meias de leite com essas senhoras", sublinha.

Na visão de César Mourão, o ator está em "constante busca e observação do mundo". "Tudo é passível de um ator pegar", completa.

Vale notar que o comediante voltará a ocupar o lugar de jurado no programa 'A Máscara', que regressará ainda este ano à SIC.

