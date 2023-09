Nas centenas de programas do 'Terra Nossa' que César Mourão já fez pelo país, e no estrangeiro, o apresentador e comediante deparou-se com as situações mais insólitas. Ainda assim, o também comediante não conseguiu disfarçar a surpresa com uma das convidadas da edição na Alfândega da Fé, que foi ontem transmitida na SIC.

"Pela primeira vez vi uma mama", disse César, referindo-se a Sandra, bombeira de profissão que não se inibiu em mostrar a sua coleção de tatuagens.

"Achei bem, nunca me tinha acontecido. Sempre que vi uma maminha a uma senhora, tinha um contexto. Consigo não aconteceu e eu fui de propósito comprar umas flores para lhe dar", notou César em tom de brincadeira, mas oferecendo à mesma o ramo.

"Era o que faltava eu lhe ver as mamas e não lhe dar as flores", acrescenta, entre risos, notando que só faltou o jantar a dois.

