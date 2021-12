Após ter estado durante uma temporada afastado do pequeno ecrã, Pedro Granger regressou este sábado à televisão com a apresentação do 'Estamos em Casa'.

Um momento especial onde recebeu vários amigos, a quem fez questão de deixar uma agradecimento especial na sua página de Instagram.

"E ontem foi assim. Não há palavras que cheguem no dicionário, enciclopédia, Wikipédia, e afins, para agradecer a generosidade destes amigos que aceitaram o convite para se juntarem a mim no meu regresso à televisão", começou por escrever, agradecendo também a oportunidade que lhe foi dada pelo canal, assim como à equipa por trás do formato.

"Foi uma alegria do tamanho do mundo apresentar o 'Estamos em Casa' ontem. Um beijo apertado e muito obrigado a todos, à SIC pelo convite, à fantástica equipa das manhãs da SIC, e a quem do lado de lá do ecrã assistiu. Isto só faz mesmo sentido assim… de coração cheio", completou este domingo, 19 de dezembro.

