Falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem: eis o mote de Leandro. O músico, que tem dado muito que falar com as suas participações em reality shows da TVI, foi expulso do 'Big Brother - Desafio Final' este domingo, 21 de janeiro.

Foi precisamente sobre esta participação que falou numa conferência para jornalistas.

Tendo em conta as polémicas que marcaram a primeira vez que entrou no 'BB', por causa dos embates com Bruno de Carvalho, Leandro foi questionado se esta nova entrada tinha sido uma "tentativa de limpar a sua imagem".

"Não fui limpar imagem nenhuma, esse é o primeiro ponto, porque não tenho de provar nada a ninguém", respondeu, sem 'papas na língua', sublinhando que nessa altura apenas jogou e assumiu a posição de "antagonista".

Na visão de Leandro, os reality shows "não sujam a imagem de ninguém". Este assegura que, desta vez, conseguiu mostrar a sua verdadeira personalidade. "Diverti-me, brinquei. As pessoas ficaram tristes com a minha saída, a chorar e isso é que me deixa de coração cheio. Passei a minha pessoa real", evidencia.

"Não me arrependo de nada, porque acho que aquilo que eu fiz foi ser eu próprio, foi ser Leandro, toda a gente gostou de mim", diz, por fim.

Quanto à possibilidade de voltar a entrar num reality show, Leandro não coloca de lado a hipótese, mas num outro formato. "Se for num outro contexto, num outro tipo de programação, talvez, neste tipo de programação já não, porque já percebi como é que é, já tive três experiências de formas diferentes, trago uma ideia já muito vincada do que é este tipo de gravação".

