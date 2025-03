Sara Norte está perto de fazer 40 anos (faz a 8 de abril) e enfrenta uma época mais "nostálgica".

Nas redes sociais, a atriz e comentadora do programa 'Passadeira Vermelha' partilhou com os seguidores o que lhe vai na alma agora que se aproxima esta data.

[...] Estamos quase na Primavera. E estou quase a fazer 40 anos. 40. A Vida tem passado num instante e muitas vezes penso: não foi nada disto que imaginei. Nada. Às vezes é a vida que nos troca as voltas, outras vezes somos nós que trocamos as voltas à vida. Tenho a pleno noção disso", começa por confessar.

"Ando mais nostálgica, mais pensativa e com mais dúvidas existenciais também. Acho que nunca parei para pensar, para refletir. Sempre quis viver tudo sendo pragmática mas chegamos a um ponto em que as feridas estão cá e temos que lidar com elas sob o risco de não aprendermos nada com elas", concluiu a atriz.

