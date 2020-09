A TVI reservou para os seus espetadores um fim de semana de grandes estreias. Logo após o 'Jornal da Uma', surgiu a primeira de todas: o novo programa de entrevistas da estação - 'Conta-me'.

Manuel Luís Goucha teve a responsabilidade de conduzir a grande estreia deste formato, que será também apresentado por outros rostos da estação. E com uma convidada de peso, a incrível Teresa Guilherme.

Numa entrevista reveladora, a apresentadora de 'Big Brother - A Revolução' não deixou nada por dizer e até as perguntas mais difíceis foram feitas e mereceram resposta.

O regresso ao 'Big Brother'

Teresa Guilherme volta a apresentar o 'Big Brother' depois de dois anos longe da televisão. Um convite que lhe chegou pelas mãos de Cristina Ferreira. A 'rainha das manhãs' foi a casa de Teresa para a convidar a ser a grande anfitriã de 'Big Brother - A Revolução'.

Teresa disse 'sim' ao convite mas recusou um contrato com a TVI, até porque não sabe se quer apresentar outros reality shows.

"Não fiz nenhum contrato com a TVI. Disse logo à Cristina que não queria. Vamos fazer este programa e se ficarmos todos muito encantados logo se vê se faço outro reality show ou não", explica. "Não foi um compromisso de voltar à televisão, eu vou voltar para este 'Big Brother'", reforça.

"Sentiste-te traída por ser eu a apresentar a 'Casa dos Segredos'"?

Esta era a dúvida que todos gostavam de ver esclarecida, e foi o que fez Teresa Guilherme perante a questão levantada por Manuel Luís Goucha.

"Não me senti nada traída. Senti-me traída porque tu não me contaste, tu foste um grande sacaninha", começa por dizer, explicando que tinha comentado com o amigo durante uma das suas participações no 'Você Na TV' que ainda ninguém lhe tinha dito quem iria apresentar a nova edição da 'Casa dos Segredos'. Na época, Teresa questionou Goucha sobre a hipótese de ser ele o escolhido e este reagiu garantindo que não.

"Estava chateada era contigo, não era por estares a apresentar a 'Casa dos Segredos'", afirma.

Na verdade foi o facto de Goucha não ter contado à amiga que tinha sido o escolhido para apresentar o programa que a deixou magoada e não facto de este ter sido o escolhido, até porque Teresa "não queria apresentar o programa".

"Senti-me traída por um amigo", continua, revelando que optou por não ver nem uma das emissões apresentadas por Goucha. Uma forma de mostrar o seu desagrado.

Mais adiante na conversa, Teresa faz questão de esclarecer que este episódio na amizade de ambos não foi uma zanga e sim um pequeno aborrecimento. "Contigo nunca fiquei zangada, fiquei aborrecida".

A reação ao ver Cláudio Ramos apresentar o 'Big Brother'

Ao contrário do que aconteceu com Manuel Luís Goucha, Teresa Guilherme confessa que viu muitas vezes as galas do 'Big Brother' apresentadas por Cláudio Ramos.

"É como teres um filho que é teu, mas passados 20 anos casa-se", diz, ao explicar o que sentiu ao ver o apresentador assumir o comando de uma reality show que tinha sido seu até aqui.

"Não me senti nada triste", garante, deixando claro que na sua opinião cada um tem o seu papel e ninguém seria capaz de 'roubar' o lugar a outro. Uma resposta que repete ao ser questionada sobre a possibilidade de Cristina Ferreira ter roubado o seu lugar de "senhora da televisão".

"Acho que cada um tem o seu lugar e ninguém ofusca ninguém, nem ninguém ocupa o lugar de ninguém", defende, dando conta de que, na sua opinião, a sua presença na televisão foi bastante mais marcante enquanto produtora do que enquanto apresentadora: "Eu fiz diferença na televisão portuguesa como produtora".

Quanto ao tempo em que viveu sem televisão, Teresa Guilherme assegura que "foi ótimo, maravilhoso".

Teresa aprendeu a viver sem televisão dedicando-se a outros projetos e é também por isso que vive sem medo do dia em que as luzes das câmaras se fecharem para si. "Eu achei que tinha acabado", confessa, referindo-se à sua carreira como apresentadora.

Leia Também: Cristina Ferreira acusada de dar mau exemplo: "Que se lixe a Covid-19"