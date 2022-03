Dias depois de ter saído da casa mais vigiada do país, tendo ficado em segundo lugar no 'Big Brother Famosos', Jorge Guerreiro esteve à conversa com os jornalistas.

Durante a entrevista, o cantor acabou por responder a uma pergunta mais pessoal sobre a sua vida amorosa. Questionado sobre se estava ou não solteiro, uma vez que recentemente houve rumores que alegavam que estava comprometido, Jorge Guerreiro afirmou: "Não estou comprometido".

No entanto, acrescentou que "o facto de estar solteiro não significa que esteja disponível".

O artista explicou que "neste momento não [está disponível para o amor]". "É preciso estares de coração aberto, com vontade, e eu estou numa fase em que tenho outra prioridades", disse.

"Depois de sair da casa, neste momento, tenho o foco no trabalho. Tenho muita coisa para fazer. Tive dois meses fechado e, nesses dois meses, muita coisa profissional foi marcada", rematou.

Leia Também: "Acho que ninguém entrou pelo valor do prémio. É melhor do que nada"