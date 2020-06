"Amamentar não é fácil", é com esta frase que Carolina Miranda dá início a um longo desabafo onde fala pela primeira vez sobre como está a correr a sua experiência no papel de mãe.

Cinco dias depois de ter dado à luz a bebé Constança, fruto da sua relação com Tiago, a ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, confessa que não estava preparada para as dificuldades que iria encontrar na amamentação.

"Não estava preparada para as dores, sangramento e rejeições. Esta é talvez a função mais complexa e importante que nós mamãs temos nos primeiros dias de vida do nosso bebé, o desejo e o desespero de amamentar aumenta na mesma velocidade que a fome deles aparece", começa por referir a mamã de primeira viagem.

"É lindo, mágico, inexplicável. É doloroso, MUITO doloroso. Nos primeiros dias as lágrimas caíram, não tinha noção que essa boquinha tão delicada podia magoar tanto. Mas felizmente tenho pessoas do meu lado que me confortam, incentivam e encorajam a não desistir", explica, revelando que com o apoio daqueles que lhe são próximos conseguiu encontrar no momento da amamentação a beleza e o amor que sempre achou que iria sentir.

"É dos momentos mais lindos que já vivi, mas é preciso ter persistência e acreditar na força do alimento que sai de dentro de nós porque não é apenas dar alimento à minha filha, é um momento íntimo e só nosso. É um ato de amor, carinho e cuidado, por isso eu vou seguir firme com o meu objetivo e encarar esta situação como um grande desafio natural a favor da minha filha", completou.

