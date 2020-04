No final da segunda parte do programa desta quinta-feira do 'Você na TV', Manuel Luís Goucha aproveitou para responder aos comentários de alguns seguidores nas redes sociais que criticaram o tapete que há no estúdio, o qual aparenta estar gasto.

"Deixem-me esclarecer as pessoas que dizem que 'parece ser impossível como é que uma televisão apresenta um tapete esgaçado'. É só esclarecer que isto não é mesmo assim. Nós não estamos bem de finanças, mas também não chegamos a esta penúria", começou por esclarecer.

"Isto é um tapete que dá a ideia que está gasto, mas não é, é novíssimo, tem para aí dois meses ou três", concluiu, entre risos.

