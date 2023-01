É sobre 'Queridos Papás' que são depositadas grande parte das esperanças da TVI para este ano de 2023. A nova novela, ainda sem data de estreia, reúne no principal núcleo de protagonistas José Fidalgo, Pedro Sousa, Fernando Pires e Tiago Teotónio Pereira.

Este último, durante o evento de oficialização do nome Sagres Campo Pequeno, contou ao Fama ao Minuto o que podemos esperar da trama.

"Uma novela muito divertida, muito light, que se vê bem... Tem muitas crianças, crianças a mais [entre risos]. É muito divertido gravá-la e vê-la. Não é nada pretensiosa, não é a típica história do homem que se apaixona pela mulher no primeiro episódio e depois é a novela toda em torno disso", começou por explicar.

Tiago, de seguida, conta que os quatro protagonistas se vão conhecer "num infantário, a deixar os miúdos", sendo que o objetivo será acompanhar depois as vidas de cada um. "O ponto de partida é diferente das novelas que já fiz", acrescentou o artista, de 33 anos.

Inserido no que é possível considerar um 'elenco de luxo', o ator, que deixou recentemente a SIC, refere que gosta "cada vez mais" de trabalhar com "gente talentosa" e que "cause bom ambiente. "Nós passamos muito tempo juntos e, mais do que serem bons atores, são pessoas que conheço, meus amigos, e é incrível poder trabalhar assim", completou.

Leia Também: Tiago Teotónio Pereira sobre a paternidade: "Melhor coisa do mundo"