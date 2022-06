"Não consigo dormir", foi com estas palavras que Noémia Costa começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde fala da pequena Jéssica, que morreu vítima de maus-tratos.

"Se fosse uma bebé estrangeira, o povo enchia as redes sociais. É uma bebé portuguesa, foi assassinada. Onde é que a dor está?!!!! Perdoem-me todas as Jéssicas deste país e do mundo. A fossa humana aumentou", acrescentou a atriz.

De recordar que a menina de três anos foi assassinada na segunda-feira, em Setúbal.