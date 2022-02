"Não acredito… Quando andava na escola, há sensivelmente cinco anos, nunca pensei que viveria numa terceira guerra", é desta forma que Isabela Cardinali se junta aos muitos famosos que nas últimas horas têm usado as suas redes sociais para lamentar o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

"Os anos passam e a ganância não muda. É triste. Somos um mundo. Cada vez temos menos recursos, menos água, alterações climáticas… Não estaremos aqui para sempre e só pensamos em riqueza quando o mundo está a cair aos bocados", lamenta.

A antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' mostrou-se ainda preocupada com os efeitos que a guerra no leste europeu pode vir a ter no futuro e até algo desconfortável por estar a organizar um casamento com o mundo a viver circunstâncias trágicas.

"Aqui somente a pensar que não me casei dois anos devido à Covid-19 e agora posso vir a casar-me no meio de uma terceira guerra mundial", reflete. "Desculpem, sou aquela que com medo só consegue dizer parvoíces", disse em seguida, na esperança de que as suas palavras não sejam mal-interpretadas.

Relevando, uma vez mais, a sua preocupação perante o que está a acontecer, Isabela resolveu destacar na sua página de Instagram alguns artigos que podem deixar os seguidores "mais informados sobre o que está a acontecer a nível mundial".

Isabela Cardinali e Pedro Moreira, recorde-se, casam-se a 10 de julho deste ano.

