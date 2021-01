Luís Loureço e Filipa Nunes estão separados, como a comentadora do 'Passadeira Vermelha' revelou durante o programa da SIC Caras.

"Vou fazer aqui um anúncio. Eu e ele [Luís Lourenço] já não estamos juntos", começou por dizer.

"Nós estamos muito bem, somos muito amigos, muito próximos. [...] O nosso namoro sempre foi público, não só a nível digital como na imprensa, a nível dos eventos. E durante estes cinco anos e meio, fomos muito acarinhados por muita gente. Quando abrimos a porta da nossa vida, temos de perceber que é para o bom e para o mau. Neste caso não é para o mau porque a relação não acaba, transforma-se. O amor não acaba, o amor transforma-se. Há uma metamorfose. Há fases da vida", acrescentou a psicóloga.

"Estamos os dois em sintonia absoluta, mesmo o facto de contar aqui no programa é algo que planeámos os dois", continuou.

De seguida, Liliana Campos, apresentadora do programa, perguntou a Filipa se "foram vítimas do confinamento" por causa da pandemia.

"O confinamento não foi um fator decisivo, foram outros. A vida acontece, as pessoas crescem e evoluem e deixam de estar no mesmo sítio, com o mesmo sentimento. E temos de perceber que há fases novas na vida e que são tão boas ou melhores que as antigas, mas são diferentes. Há uma metamorfose, há uma mudança. É importante nós conseguirmos aceitar que é preciso fazer uma mudança e não nos fincarmos ali em fases, e numa relação que já não é o que deveria ser, já não está a dar o que deveria dar. Portanto, saber passar para a próxima fase", explicou, frisando que "estão muito próximos, falam todos os dias e são muito amigos".

De acordo com Filipa Nunes, a separação aconteceu "há mais ou menos um mês". "Mas é uma decisão muito bem falada, discutida", concluiu.

Leia Também: Núria Madruga lamenta separação da família em dia especial