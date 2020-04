O programa 'Você na TV', da TVI, desta quarta-feira contou com a presença de Ana Isabel Arroja e do humorista Hugo Sousa. Os dois elementos que integram a produção e o leque de comentadores da nova edição do programa 'Big Brother' estiveram no formato das manhãs para darem as suas opiniões sobre os concorrentes do novo 'BB'.

Ana Isabel Arroja quis aproveitar a ocasião para esclarecer um dos mais fortes rumores que surgiram logo após a gala de estreia sobre o participante Pedro Soá.

O empresário mostrou a namorada no seu vídeo de apresentação, assunto que deu que falar nas redes sociais. As imagens levantaram o rumor de que a relação não seria verdadeira. Algo que a radialista diz não corresponder à verdade.

"É mesmo a namorada dela há cinco anos", garante Ana Isabel Arroja, que por viver no Montijo, tal como o concorrente, diz ter conseguido esta informação de fonte segura.

