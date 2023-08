Depois de uma fase em que se mostrou de bem com a vida enquanto aproveitava a sua companhia, uma vez que estava solteira, eis que Bárbara Norton de Matos surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao anunciar que tinha encontrado um novo amor: o piloto Tiago Raposo de Magalhães.

"Apaixonámo-nos e resolvi assumir porque resolvi assumir. Faço aquilo que quero, ninguém manda em mim", disse, sem 'papas na língua'.

Hoje, 17 de agosto, a atriz, de 44 anos, voltou a abordar o assunto mas para responder às críticas de alguns internautas que acabaram por ser notícia na imprensa cor-de-rosa.

"Ui, ui. Por acaso nunca tive um homem que me pagasse as contas... Devem estar a confundir-me. Adoro as revistas que alimentam os haters", sublinhou, conforme poderá ver pela imagem de seguida.

Comentário feito pela atriz no Instagram© Instagram - Bárbara Norton de Matos

Leia Também: Bárbara Norton de Matos esclarece detalhes sobre novo namorado

Leia Também: Cláudio Ramos e o namoro de Bárbara Norton de Matos: "Não é muito cedo?"