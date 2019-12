Como a própria Rita Pereira já fez saber em várias entrevistas, os deveres relacionados com o filho, o pequeno Lonô, que está prestes a completar um ano, são sempre divididos com o pai do bebé, Guillaume Lalung.

E a verdade é que o produtor de música francês não poderia ser um pai mais 'babado'. Prova disso são os vários momentos que Guillaume partilha nas redes sociais onde surge acompanhado com o menino.

Ainda hoje, por exemplo, o namorado da atriz publicou uma ternurenta foto.

Ora veja...

