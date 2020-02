Sem dúvida que um dos assuntos do dia tem sido o caso relacionado com o jogador do Futebol Clube do Porto, Marega, que abandonou uma partida frente ao Vitória SC, após ser alvo de insultos racistas.

Várias figuras públicas manifestaram-se quanto ao assunto, entre elas, Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira.

A propósito disto, Guillaume acabou também por fazer uma confissão de caráter mais pessoal.

"Todas as semanas, recebo mensagens raciais no meu Facebook ou Instagram... Mas no campo, pavilhões ou estádios de futebol é muito pior! Os nossos filhos são testemunhas da estupidez e podem reproduzir estes factos sem saber o porquê! Não é aceitável. Haverão sempre ignorantes neste mundo, o importante é fechar as portas para evitar que se propaguem", afirmou.

