Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira, soprou as velas pelo 39.º aniversário na terça-feira e recebeu da atriz um presente que o deixou radiante.

Como mostrou com humor nas redes sociais, o francês foi mimado com um kit de golf. "Amo-te muito. Vamos ficar juntos para sempre. Oh, e a vocês também, família. Amo-vos por este presente", escreveu.

As imagens mostram o momento em que Guillaume recebeu o presente oferecido pelos seus filhos e por Rita Pereira.

Leia Também: Foi assim (com amor) que Rita Pereira assinalou o aniversário do namorado