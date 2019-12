Este é um dia particularmente especial para Rita Pereira e Guillaume Lalung: O filho de ambos, Lonô, celebra o primeiro aniversário de vida.

Desde o início da manhã que as redes sociais do casal tem espelhado a felicidade da família com várias dedicatórias e declarações de amor ao bebé.

A mais recente consta no Instagram do DJ e remonta para o momento do parto. Um vídeo no qual Rita Pereira aparece sorridente com o filho nos braços breves momentos após ter dado à luz.

