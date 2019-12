Em casa de Rita Pereira é dia de celebrar uma data muito especial, mesmo não sendo a melhor altura para tal. Isto porque o filho da atriz, fruto da relação com Guillaume Lalung, completa um ano de vida esta sexta-feira, dia 27 de dezembro, mas encontra-se doente, como a mamã já tinha revelado nas redes sociais.

Ainda assim, os papás não deixaram de assinalar a data na sua conta do Instagram.

Guillaume publicou uma fotografia nas rede social onde é possível ver o pequeno Lonô adoentado. "Feliz aniversário, meu filho", escreveu na mesma.

Por sua vez, até ao momento, Rita publicou um vídeo nas stories da sua conta do Instagram onde surge a beber por uma caneca em que se pode ler: "super mum". Mas não ficou por aqui. Na mesma rede social, partilhou ainda um vídeo nunca antes visto dos momentos antes do parto.

"Há um ano atrás, exactamente a esta hora (11h30), era isto que se passava. Contrações, música no quarto, muita dança, paciência, alongamentos, sorrisos, gargalhadas (porque estava com uma granda moca da epidural), muita felicidade, nada de medos, apenas uma certeza, o indiozinho ia nascer nas próximas horas e a nossa vida ia ser ainda melhor (tirando as noites mal dormidas)", disse na legenda do vídeo, que pode ver na publicação abaixo.

Neste dia especial, reunimos ainda algumas imagens no pequeno Lonô. Veja na galeria.

