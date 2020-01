"Cuidar de mim", esta foi uma das mais importantes resoluções de Ano Novo de Guillaume Lalung. E foi no sentido de concretizar este desejo que o namorado de Rita Pereira partilhou esta quinta-feira nas suas redes sociais um desabafo onde assume que está a ficar sem cabelo e que, por isso, vai submeter-se a um transplante capilar.

"Gente, estou a envelhecer e a perder o meu cabelo.Não tenho medo de o dizer, mas tenho vergonha de o mostrar. Por isso eu escondo, tanto nas fotos como pessoalmente, e até mesmo em família. E custa-me imenso fazê-lo! Não queria rapar o meu cabelo...esse não sou eu, não é meu estilo", começou por lamentar, assumindo que chegou a ter vergonha de falar sobre o assunto.

Uma conversa com o seu cabeleireiro foi informado da possibilidade de fazer um transplante capilar. Hipótese que veio depois a considerar como a resolução para o seu problema.

"Eu estava cético no início, mas decidi contar à minha família. Tenho a sorte de ter uma esposa, família e amigos que me reconfortaram e me incentivaram a optar por fazê-lo. O olhar e o julgamento das pessoas não me incomodam. Mas sentir-me bem comigo mesmo (na minha pele) é o principal. Por isso, decidi fazê-lo na clínica Cinik", anunciou por fim.

Guillaume Lalung está em Istambul e amanhã, sexta-feira, dá o "primeiro passo" na concretização deste seu desejo.

