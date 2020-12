Helena Coelho usou a sua conta de Instagram para responder às perguntas dos seus seguidores. Os temas foram vários, passando pela gravidez, uma vez que a apresentadora está à espera do primeiro filho, pelas mudanças no corpo devido à gestação, até ao relacionamento com Paulo Teixeira.

"O Paulo não tem ciúmes do Ruben Rua?", questionou-se.

"O Paulo tem um total de zero ciúmes de qualquer coisa! É o rapaz mais tranquilo que alguma vez conheci. E eu tenho a certeza que também sou uma namorada que passa muita segurança e confiança. E é recíproco!", respondeu Helena.

