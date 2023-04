Bruna Biancardi e Neymar anunciaram no passado dia 18 de abril que estão à espera do primeiro filho em comum. Agora, há novas fotografias da barriguinha de grávida.

A modelo brasileira, no Instagram, divulgou novas imagens desta gravidez e na legenda brincou com a decisão: "Está aberta a temporada de fotos com a mão na barriga".

Veja abaixo as fotografias em causa.

Vale lembrar que Neymar é pai de Davi Lucca, um menino de 11 anos, fruto da relação já terminada com Carol Dantas.