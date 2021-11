Camila Morrone não passou despercebida com o look que escolheu para a 10.º edição da LACMA Art + Film Gala, em Los Angeles. Evento que decorreu no sábado, como relata o Daily Mail.

A namorada de Leonardo DiCaprio, de 24 anos, exibiu a elegante silhueta num vestido preto, com transparências.

Por baixo do vestido ousado, Camila Morrone optou por um body nude.

Veja na galeria alguns imagens da modelo e atriz no evento.

