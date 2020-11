Depois de ter sido tornada pública a notícia da morte de Larama, a alegada companheira do ex-concorrente do reality show 'A Quinta', Marta Luís, reagiu à perda através do Facebook, como destacam vários meios de comunicação.

Na rede social, e sem se alongar, Marta escreveu apenas, de coração partido: "Luis Larama, levaste contigo parte de mim, não sei aonde te encontrar, vou chorar mais como não tenho mais palavras".

Uma mensagem que recebeu algumas manifestações de apoio. "Força amiga", lê-se entre os comentários.

Leia Também: Teresa Guilherme reage à morte de Larama, ex-concorrente de 'A Quinta'