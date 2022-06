Chaney Jones respondeu às notícias que davam conta de que o seu relacionamento com Kanye West tinha chegada do fim.

Jones partilhou um vídeo na sua conta de Instagram, com fotografias suas e do músico, a propósito do 45.º aniversário de Kanye.

“Feliz aniversário, querido. Amo-te”, lê-se na publicação.

A mesma negou também os rumores comentando uma publicação do TMZ. “Por favor, parem de publicar e de espalhar notícias falsas sobre a minha relação. Tenham algum respeito, é o aniversário dele”.

Note-se que os rumores surgiram depois de Chaney ter eliminado da sua página de Instagram todas as imagens que tinha com o rapper.

Segundo a imprensa internacional, o relacionamento tem sofrido altos e baixos.

