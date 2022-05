Kanye West recebeu nos últimos dias uma prova de amor, no mínimo, inesperada. A atual companheira do rapper, Chaney Jones, fez uma tatuagem com o seu nome.

A modelo escreveu no pulso 'Ye' - nome pelo qual Kanye escolheu ser tratado.

O desenho saltou à vista do olhar atento dos paparazzi durante o último jantar do casal.

Eis abaixo as imagens que estão agora a circular nas redes sociais.

