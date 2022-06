José Carlos Pereira e a namorada, Inês de Góis, estão a poucas semanas de verem nascer o segundo filho em comum, Afonso.

A companheiro do ator e especialista em medicina estética tem partilhado com os seguidores do Instagram imagens nas quais exibe a sua cada vez maior barriguinha de grávida.

Em biquíni ou com vestidinhos justos de verão, são várias as fotos, disponíveis na galeria, que marcam a reta final da gestação.

O bebé Afonso, recorde-se, vem juntar-se a Tomás, de apenas um ano, e ao filho mais velho de José Carlos Pereira. O ator é pai de Salvador, de cinco anos, fruto da relação com Liliana Aguiar.

