Margarida Amaral Domingues continua a ser benfiquista de 'alma e coração' mesmo depois de concretizada a saída do namorado, Gonçalo Ramos, do clube.

A repórter mostrou-se nas redes sociais a apoiar o emblema encarnado logo no início da Supertaça, partida disputada frente ao FC Porto.

No registo é possível ver Margarida a assistir ao jogo com o emblema do Benfica ao lado.



© Instagram/Margarida Amaral Domingues

