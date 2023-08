Margarida Amaral Domingues continua encantada com a mudança para Paris, motivada pela transferência do companheiro, Gonçalo Ramos, para o PSG.

A jovem repórter não parece nada arrependida de ter mudado a sua vida para acompanhar o namorado neste novo desafio e continua a partilhar registos das suas primeiras horas a viver na capital francesa.

Numa nova partilha, feita no Instagram, Margarida mostrou-se perto a um prédio, com um look que muitos seguidores consideraram ser perfeitamente adequado à 'cidade do amor'.

Ora veja:

