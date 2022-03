A pequena Matilde, que nasceu em dezembro do ano passado, é quem recebe toda a atenção em casa. Os papás, Fernando Daniel e Sara Vidal, estão rendidos aos encantos da bebé e não escondem a felicidade nesta nova fase das suas vidas.

Nas redes sociais têm vindo a destacar algumas carinhosas imagens, o que voltou a acontecer esta semana.

A companheira de Fernando Daniel gravou um novo ternurento vídeo do cantor com a filha e não resistiu em publicar o mesmo nas stories da sua página de Instagram. Imagens que foram depois destacadas nas stories da página de Instagram do artista. Veja na galeria.

