Cássia Lourenço tatuou parte do apelido do ex-defesa do Porto.

Cássia Lourenço surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar uma tatuagem feita em homenagem ao companheiro, o ex-jogador do Porto Éder Militão. A influenciadora mostrou que no pulso passa agora a ter a palavra Mili, numa clara referência ao apelido do atleta brasileiro. Importa sublinhar que os dois assumiram publicamente a relação há cerca de um mês. Cássia, antes destas novas partilhas, decidiu fazer uma pausa nas redes sociais, isto depois de Militão ter sido fotografado na companhia de várias mulheres enquanto frequentava uma discoteca em Miami, nos Estados Unidos da América.

