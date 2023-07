Pedro Gonçalves será, muito em breve, um homem casado. O jogador do Sporting Clube de Portugal pediu a namorada em casamento e as imagens deste momento emocionante foram partilhadas pelo próprio nas redes sociais.

Nelas, o atleta mostra-se a surpreender a companheira, Bruna Rafael, com vários apontamentos românticos no Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga. Tudo culminou com o pedido, que a estudante de medicina aceitou.

A assistir a tudo na 'primeira fila' estiveram ainda alguns familiares e pessoas próximas.

Veja na galeria o vídeo partilhado por Pedro Gonçalves no Instagram.

Leia Também: Cristiano Ronaldo e Georgina fazem passeio romântico em mota de água