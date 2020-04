Dillaz e Andrea Bravo foram pais pela primeira vez em janeiro deste ano e desde então que têm prezado pela máxima privacidade quanto à vida familiar.

Contudo, esta terça-feira, dia 21, os fãs do casal foram brindados com uma surpresa adorável: A namorada do rapper deu a conhecer o primeiro registo em que mostra o rosto da bebé.

E mais, surge a sorrir! Veja abaixo.

