Emily Ratajkowski está na reta final da primeira gravidez e decidiu assinalar esta fase com mais uma sessão fotográfica.

Como partilhou esta terça-feira, dia 2, na sua página de Instagram, a modelo deixou-se fotografar por Renell Medrano e o resultado foi uma produção intimista e despida de artifícios.

Recorde-se que Emily espera o primeiro bebé, fruto do casamento com Sebastian Bear-McClard, com quem trocou alianças há três anos.

