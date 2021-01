Johnny Depp terminou ano de 2020 envolvido em várias batalhas judiciais... e parece que o ano que agora começa promete ser igualmente atribulado para o ator. No primeiro fim de semana de 2021, Johnny Depp viu a sua mansão em Hollywood Hills ser invadida por uma mulher.

De acordo com fontes policiais do site TMZ, a mulher em questão entrou em casa do ator sabendo que este estaria fora.

'Apanhada' pelos alarmes da mansão, que não tardaram em disparar, esta acabou por fugir antes da chegada da polícia. Não se sabe, contudo, se terá ou não conseguido concretizar o furto.

As autoridades conseguiram encontrá-la nas redondezas e esta acabou por ser detida, encontra-se agora associada a outro assalto ocorrido recentemente.

