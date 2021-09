A estrela de 'Leave It to Beaver' foi hospitalizada com pneumonia.

Tony Dow continua internado no hospital com uma pneumonia e a mulher, Lauren Dow, decidiu atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do ator. Numa publicação que fez no Facebook, Lauren garantiu que Tony mantém-se muito "positivo". "Ele faz o seu exercício diário ao andar pelos corredores com a enfermeira. Se ele pudesse livrar-se daquela maldita tosse... Vai levar algum tempo", acrescentou. Apesar da tosse que lhe está a "causar dores de cabeça", a estrela de 'Leave It to Beaver' continua de bom humor, sem febre. Na mesma publicação, Lauren Dow aproveitou para deixar um agradecimento à equipa médica que está a cuidar do ator e também a todos os que têm feito questão de enviar carinhosas mensagens. "Temos esperança que o Tony regresse a casa em breve. Poppy aml pode esperar para ter o pai de volta", rematou. Leia Também: Com pneumonia, Tony Dow esteve 24 horas à espera para ser internado