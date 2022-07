Rebekah Vardy, mulher de Jamie Vardy, encontra-se com os filhos na sua propriedade na Quinta do Lago, no Algarve. Uma fonte revela que a mesma já estará preparada para regressar ao Reino Unido, dada a situação preocupante que se tem vivido com os incêndios.

Rebekah Vardy estar-se-á a preparar para deixar a sua casa de férias no Algarve, na qual se encontra instalada com os cinco filhos. A mulher do jogador do Leicester, Jamie Vardy, terá feito as malas para regressar a casa. As informações foram dadas por Duncan Bannatyne, de 73 anos, antiga estrela de 'Dragon's Den', que também foi obrigado a abandonar a sua propriedade por causa dos incêndios. "Tem sido um horror. Os vizinhos deles já foram todos evacuados, tem-se dito aos residentes, um por um, para deixarem as suas casas", informou uma fonte ao jornal The Sun. "A Becky consegue ver fumo em todo o lado e está aterrorizada por os filhos estarem a respirá-lo. Também há pouca água, por isso, tem usado garrafas de água as quais, obviamente, são limitadas", nota. "O Jamie, os amigos e toda a família em casa têm estado realmente preocupados", nota. Recorde-se que Jamie encontra-se em Leicester no âmbito dos treinos para a pré-época. O casal tem uma propriedade milionária na Quinta do Lago.