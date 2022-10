Maria Sampaio e o marido, Gonçalo Cabral, marcaram presença esta quinta-feira no programa 'Goucha' para aquela que poderá ser a última entrevista do casal antes do nascimento da primeira filha de ambos - a bebé Caetana.

A ocasião serviu ainda para que o casal reforçasse a opinião de ambos sobre algumas temas dominantes da sociedade atual, tais como racismo.

"O racismo é estrutural, nós somos racistas sem querer", atirou a atriz, explicando que, na sua opinião, qualquer um pode ter comportamentos racistas sem querer.

"Muitos brancos não têm noção que são privilegiados e esse é um problema ainda", defendeu Maria, levando Manuel Luís Goucha a manifestar-se.

"Já há aqui um privilégio que é logo a cor da pele. É o privilégio dominante desta sociedade", referiu o apresentador, concordando com a opinião da sua convidada.

