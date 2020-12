Ljubomir Stanisic continua em greve de fome num protesto que começou há vários dias e que está a ser feito em frente à Assembleia da República. Ao lado de outros empresários, o famoso chef viu-se obrigado a retirar-se por umas horas da manifestação para ser hospitalizado. No entanto, entretanto, já voltou para junto do Parlamento.

E depois das declarações à RTP3, Stanisic recorreu à sua página de Instagram para agradecer todo o carinho recebido.

"Obrigado! Muito obrigado pela vossa preocupação. Estou bem. Continuo à porta da Assembleia e no protesto. Neste momento em que entramos no nosso sétimo dia de greve de fome, é o vosso apoio, a solidariedade, a união, que nos alimenta a alma e nos dá forças para avançar", começou por escrever.

"Sim, o corpo pode estar cada vez mais abalado mas a convicção fica mais forte a cada dia que passa. A convicção de que estamos a lutar pelo lado certo. A convicção de que um grupo de empresários, de cidadãos, pode e merece ser ouvido por quem supostamente nos representa, por aqueles que escolhemos para comandar os destinos do nosso país", destacou de seguida, mostrando-se motivado para continuar com o protesto.

"Um país que se orgulha da sua hospitalidade, da sua solidariedade para com o próximo, mas que ignora as nove pessoas que passam fome à porta do símbolo maior da democracia portuguesa. O mundo está a ver. E não vai esquecer. A luta continua", concluiu.

