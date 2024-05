Os filhos de William e Kate Middleton crescem a olhos vistos. Ainda esta quinta-feira, 2 de maio, a princesa Charlotte completou nove primaveras, data assinalada pelo Palácio de Kensington através da revelação de um novo retrato da menina.

A fotografia, captada por Kate (como é habitual), mostra Charlotte, descontraída e de sorriso rasgado nos rosto.

A partilha foi alvo dos mais diversos elogios por parte dos internautas que destacaram um 'pormenor'.

"Ela é mesmo parecida com o pai", notou um seguidor. "Ela é a cara chapada do pai", notou mais um. "É cópia perfeita", disse outro.

Vejas as semelhanças entre o príncipe William e a filha nas imagens que se seguem:

Princesa Charlotte no seu 9.º aniversário© Instagram_princeandprincessofwales / The Princess of Wales

Príncipe William em 1991, ano em que completou nove anos© Getty Images

